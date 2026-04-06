Cade nel torrente il giorno di Pasquetta muore 21enne

Lunedì pomeriggio, nel giorno di Pasquetta, un giovane di 21 anni residente in provincia di Padova è deceduto dopo essere caduto nel torrente Astico, ad Arsiero. La vittima è stata trovata senza vita nelle acque del torrente e gli interventi di soccorso sono stati inutili. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato nel tardo pomeriggio.

Tragedia nella contrada Pria, affollata per il pic nic: il giovane, della provincia di Padova, è stato trascinato dalla corrente. Inutili i soccorsi Un ragazzo di 21 anni, residente in provincia di Padova, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì dopo essere caduto nelle acque del torrente Astico, ad Arsiero. La tragedia si è consumata nella contrada Pria, una zona molto frequentata durante la giornata di Pasquetta da famiglie e gruppi di amici per picnic e momenti all’aria aperta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava su alcune rocce lungo il corso d’acqua quando avrebbe perso l’equilibrio. In quel tratto il torrente è particolarmente impetuoso: il 21enne è caduto in acqua ed è stato rapidamente risucchiato dalla corrente, senza riuscire a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Perde l’equilibrio e cade nel fiume Astico, 21enne muore annegato nel Vicentino Cavallo cade nel torrente, salvato dai vigili del fuocoCapannoli, 20 gennaio 2026 – Una brutta disavventura per un cavallo con epilogo positivo. Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Con la moto finisce in un torrente in Val Brembilla: ferito - Il video del recupero; Cade nel torrente e rischia di annegare: salvata all’ultimo momento; Strambinello, donna di 30 anni caduta nel torrente: salvata dopo l'allarme dato da un passante; Casteggio: auto cade dal ponte e finisce nel torrente. Perde l'equilibrio e cade nel torrente, 21enne muore risucchiato dalla correnteARSIERO - Tragedia nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, ad Arsiero, in provincia di Vicenza, dove un 21enne Padovano è morto ... msn.com Tragedia a Pasquetta: 21enne muore nel torrente dopo una cadutaARSIERO – Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, ad Arsiero, in provincia di Vicenza, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita nel torrente ... nordest24.it Ciclista cade in Valsugana e va in arresto cardiaco: è grave. Il 53enne è in prognosi riservata. facebook Tragedia a Valledoria, uomo cade in moto sulla provinciale e muore x.com