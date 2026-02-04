Vibo Valentia e l’area sovranista | un legame che si rafforza

4 feb 2026

Vibo Valentia si fa sempre più vicina al mondo sovranista. La città calabrese ha visto crescere il sostegno a questo tipo di politica negli ultimi mesi, con iniziative e manifestazioni che attirano l’attenzione. La tensione tra le diverse anime politiche qui è palpabile, e gli eventi recenti mostrano come il legame con il movimento sovranista si rafforzi giorno dopo giorno.

di Paolo Fedele * Vibo Valentia non è estranea a dinamiche politiche vicine al mondo sovranista e identitario. Nel tempo, una parte del territorio ha mostrato attenzione e sintonia con posizioni oggi rappresentate dal generale Roberto Vannacci, eurodeputato e figura centrale di un dibattito politico sempre più acceso. La vicinanza del Vibonese a Vannacci si inserisce in un contesto già strutturato. Ambienti politici e associativi locali, sensibili ai temi della sovranità nazionale e della critica all’Unione Europea, hanno individuato nel generale un riferimento politico e culturale. Emblematico, in questo senso, il primo Team calabrese de “Il Mondo al Contrario”, intitolato a Luigi Razza, ministro dei Lavori Pubblici durante il regime fascista, richiamando simboli e figure storiche controverse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

