Vibo Marina Tra i Fotogrammi del Ricordo | U Priuri

Vibo Marina è un borgo che conserva nel tempo immagini e ricordi legati alla sua storia. Tra le sue tradizioni, la figura di U Priuri rappresenta un momento particolare, spesso ricordato dai residenti e da chi ha vissuto in zona. Nonostante la distanza geografica, molti conservano nel cuore i dettagli di questa figura e delle sue rappresentazioni. La memoria di queste usanze si tramanda attraverso fotografie, racconti e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni.

di Paolo Fedele * Vivo lontano da Vibo Marina da alcuni anni, ma la bellezza di questo luogo rimane impressa nel mio cuore. Le meraviglie di Vibo Marina, o meglio, “du Portu”, rappresentano la mia vera identità. Ho rivisto molti video sui social riguardanti il rito dell’Affrontata e ho sentito profondamente la mancanza di Giannji Lo Turco, U Priuri”, fondatore sotto la guida del compianto Don Domenico Cantore di questo evento. La tradizione del gesto, che davi il via ai portantini, permettendo alla Madonna di correre verso Cristo,che a sua volta con San Giovanni sopraggiungeva incontro, ci manca profondamente. Quel gesto rappresentava un momento di grande significato, culminando con la vestizione della Madonna: la veste nera veniva tolta, rivelando il manto azzurro, simbolo di festa e gioia per la resurrezione di Cristo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Marina. Tra i Fotogrammi del Ricordo: U Priuri Leggi anche: Don Saverio, parroco di Vibo Marina: il ricordo che vive nel cuore oltre il tempo Leggi anche: Vibo Marina tra angoscia e paura: allerta meteo e timori per i torrenti Temi più discussi: Delocalizzazione a Vibo Marina, la Meridionale Petroli insiste: Servono 100 milioni, il sindaco parla di risultati inesistenti; Vibo Marina, il mare mette allo scoperto la conduttura Eni. L’azienda: Trasporta solo acqua, nessun pericolo · ilvibonese.it; Auto in fiamme nella notte a Vibo Marina, indagini in corso; Vibo Marina, porta delle Eolie: il porto che torna ad attrarre. L’Affruntata di Vibo Marina compie 40 anni tra emozione, tradizione e spiritualitàIl clou della processione resta lo svelamento della Madonna alla vista del Figlio Risorto, un gesto semplice ma profondamente evocativo capace di suscitare ogni anno emozioni intense ... ilvibonese.it Vibo Marina, Pasquetta con la sabbia nelle scarpe… quella di via Vespucci e via Emilia: rimozione complessa e costosaA due mesi e mezzo dal ciclone Harry, le strade che costeggiano il mare sono ancora invase dalla rena. Il Comune alle prese con costi elevati e competenze frammentate. Intanto cresce la preoccupazione ... ilvibonese.it Depositi costieri di Vibo Marina, arriva l’appello di Mammoliti (Pd): «Occorre abbassare i toni» x.com Vibo Marina accoglie la Wind Surf: due tappe nel Mediterraneo - Jblasa.com #vibomarina #vibovalentia #tropea #windsurf #navidacrociera #rispettarelacalabria #eventicalabria #turismo #calabria #calabriatour #jblasa https://calabria.jblasa.com/vibo-vale facebook