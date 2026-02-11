Vibo Marina vive momenti difficili a causa delle piogge intense. L’allerta meteo mette in allarme i residenti, che temono allagamenti e problemi ai torrenti. Pino Alviano, esponente politico locale, parla di angoscia e paura tra la gente, evidenziando la preoccupazione crescente in città.

«Purtroppo a Vibo Marina stiamo vivendo giorni di angoscia, paura e delusione». A lanciare l’allarme è Pino Alviano, esponente politico del Vibonese, preoccupato per l’aggravarsi delle condizioni meteorologiche in città. Da circa venti giorni, spiega Alviano, la zona è interessata da precipitazioni intense che riportano alla memoria il drammatico 3 luglio 2006, quando forti piogge causarono gravi allagamenti. Oggi, strade allagate e tombini otturati continuano a rappresentare un rischio per i cittadini. Particolare preoccupazione riguarda i torrenti S. Anna, Antonacci e, soprattutto, il La Badessa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vibo Marina tra angoscia e paura: allerta meteo e timori per i torrenti

Approfondimenti su Vibo Marina ALLERTA

La regione si prepara a un altro episodio di maltempo.

Il Palazzetto dello Sport di Vibo Marina rischia di chiudere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Carnevale a Vibo Marina parte in anticipo: primo appuntamento già domenica 8 febbraio https://vivipress.com/2026/02/06/il-carnevale-a-vibo-marina-parte-in-anticipo-primo-appuntamento-gia-domenica-8-febbraio/ - facebook.com facebook