Don Saverio parroco di Vibo Marina | il ricordo che vive nel cuore oltre il tempo

Don Saverio, il parroco di Vibo Marina, è stato ricordato con affetto dai suoi parrocchiani. La sua figura rimane viva nel cuore di chi lo ha conosciuto, e il suo ricordo si mescola alle storie di chi ha condiviso con lui momenti importanti. La comunità si è riunita per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno forte e duraturo nel paese.

di Paolo Fedele * Ricordare chi non è più con noi è un atto di amore che non conosce confini. La memoria diventa il luogo in cui si intrecciano le esperienze, i volti e le parole di coloro che hanno accompagnato il nostro cammino, lasciando un segno profondo e duraturo. È lì che il tempo smette di consumare e inizia a custodire. Oltre la linea invisibile che separa il presente dall'assenza, esiste uno spazio che tutto preserva: la memoria di chi amiamo e di chi ci ha amati. Un campo sconfinato in cui il ricordo si fa luce, presenza silenziosa, metà della nostra Luna anche quando il cielo sembra "sbagliato".

