Viabilita’ | su A1 chiuso per una notte tratto Anagni-Valmontone verso Roma

Per lavori di pavimentazione, la A1 Milano-Napoli tra Anagni e Valmontone sarà chiusa in direzione Roma dalle 22:00 di mercoledì 28 gennaio alle 5:00 di giovedì 29 gennaio. Inoltre, sulla A1 si segnala la chiusura notturna del tratto Anagni-Valmontone verso Roma. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare le indicazioni del traffico in tempo reale.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, si informa che, dalle ore 22 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 5 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Anagni e Valmontone, in direzione Roma. Di conseguenza, le stazioni di Anagni e di Colleferro saranno chiuse in entrata verso Roma. Indicazioni per gli automobilisti. In alternativa, si consiglia di seguire la viabilità ordinaria: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, si potrà percorrere la SR155 e la SS6 Casilina verso Roma e successivamente rientrare in A1 alla stazione di Valmontone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

