Via Campania | Porte distrutte e computer rubati devastato il circolo Coteto | Costretti a buttare anche il cibo per i frigo lasciati aperti

Nella notte tra giovedì e venerdì, il circolo Coteto di via Campania è stato oggetto di un raid da parte di ladri e vandali. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno danneggiato le porte e hanno portato via computer e altri oggetti di valore. L’azione ha causato danni ingenti all’interno della struttura, lasciando anche frigoriferi aperti e costringendo il personale a gettare il cibo rimasto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Hanno portato via tutto quello che potevano devastando l'interno della struttura. Un vero e proprio raid al circolo Coteto di via Campania nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile messo a segno da ladri-vandali che, dopo aver forzato l'ingresso, si sono introdotti nei vari locali spaccando tutte le porte senza alcun remore in cerca di qualcosa da rubare. Alla fine, sono riusciti a impossessarsi di un computer, un mixer e alcuni vinili prima di dirigersi verso la cucina. Qui hanno afferrato formaggi e affettati, rompendo persino alcune bottiglie in terra e dandosi poi alla fuga. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Prezzo del latte in caduta libera: allevatori costretti a buttare migliaia di litriLa scorsa settimana, l’allevatore di Pavia Renato Fiocchi ha versato nei campi circa 16. Leggi anche: Quel convegno per il Sì non s’ha da fare: devastato il circolo Meazza a Milano