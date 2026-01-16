Prezzo del latte in caduta libera | allevatori costretti a buttare migliaia di litri

Il prezzo del latte ha subito un notevole calo, mettendo in difficoltà gli allevatori italiani. La scorsa settimana, Renato Fiocchi, allevatore di Pavia, ha dovuto smaltire circa 16.000 litri di latte, prodotto dalle sue 340 mucche. Questa situazione evidenzia le sfide del settore lattiero-caseario, con ripercussioni economiche significative per gli allevatori e la loro attività.

La scorsa settimana, l’allevatore di Pavia Renato Fiocchi ha versato nei campi circa 16.000 litri di latte appena munto dalle sue 340 vacche. «Non so più a chi darlo», spiega Fiocchi. Dopo che l’azienda con cui aveva un accordo ha disdetto il contratto, e con i caseifici già pieni, la donazione del latte si rivela complicata. Oggi ha trovato un caseificio disposto a ritirare 50 quintali a settimana, ma lui ne produce 30 al giorno. «Un centro di raccolta mi aveva offerto 6 centesimi al litro. Piuttosto lo butto», afferma amareggiato. Dopo anni di crescita, negli ultimi mesi il prezzo del latte è diminuito drasticamente, fino a livelli che non coprono nemmeno i costi di allevamento e mungitura. 🔗 Leggi su Cibosia.it

