Quel convegno per il Sì non s’ha da fare | devastato il circolo Meazza a Milano

Durante la notte, il circolo Meazza a Milano è stato preso di mira da vandali che hanno rotto vetri, rubato circa cinquemila euro dalla cassa, portato via oggetti e un computer, e lasciato una scritta con la parola “fascista” sul tavolo. L’attacco è avvenuto poco prima di un convegno per il Sì, che ora non si terrà. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Vetri spaccati, soldi della cassa rubati, con altri oggetti e un computer. Cinquemila euro di danni e la firma con una scritta sul tavolo: " Fascista ". Il Circolo Culturale Meazza di Quarto Oggiaro, dove opera dal 1967, Ambrogino d'Oro nel 2022 per meriti sociali, è stato vandalizzato solo perché ha deciso di ospitare una serata sulle 'Ragioni del sì' al referendum sulla giustizia. Il circolo, raccontano la consigliera regionale Chiara Valcepina e il consigliere comunale Francesco Rocca, che questa sera parleranno al convegno al Circolo Meazza, aveva esposto la locandina "Referendum Giustizia: le ragioni del sì", per un incontro che avverrà questa sera alle 18.