fedex fa causa al governo degli stati uniti dopo la sentenza della corte suprema sui dazi

FedEx ha intentato una causa contro il governo degli Stati Uniti perché ha pagato ingenti dazi doganali imposti durante l’amministrazione precedente. La società chiede il rimborso delle somme versate, accusando problemi legali legati alle decisioni passate. La causa arriva dopo la recente decisione della Corte Suprema di invalidare le basi legali di quei dazi. FedEx vuole chiarimenti e si prepara a difendere i propri interessi in tribunale.

FedEx ha fatto causa al governo degli Stati Uniti per ottenere il rimborso del denaro versato dal colosso della logistica per i dazi imposti dal presidente Donald Trump, pochi giorni dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la base giuridica del piano del presidente. Venerdì la Corte Suprema ha stabilito che Trump ha oltrepassato i suoi poteri e che solo il Congresso degli Stati Uniti ha l’autorità di imporre dazi in tempo di pace. Nella sua denuncia legale, FedEx ha affermato che la società aveva “subito un danno” a causa dei dazi e che avrebbe chiesto un “rimborso completo” al governo degli Stati Uniti in seguito alla sentenza della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

