Dazi | ecco quanto rischiano di dover rimborsare gli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema contro Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di eliminare i dazi imposti dal governo di Donald Trump sulle importazioni, causando un colpo pesante alla sua amministrazione. La sentenza riguarda una vasta gamma di prodotti provenienti dall’estero, tra cui quelli asiatici e europei, che ora potrebbero essere soggetti a rimborsi. Questa decisione apre la strada a potenziali richieste di risarcimento da parte delle aziende coinvolte. La questione potrebbe influenzare le future politiche commerciali statunitensi.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti contro tutte le importazioni negli Usa dal presidente Donald Trump, infliggendo alla sua amministrazione la più grande sconfitta legale da quando il magnate newyorkese è tornato alla Casa bianca. Ma ora Washington rischia di dover rimborsare centinaia di miliardi di dollari. Il verdetto emesso oggi, venerdì 20 febbraio 2026, dopo mesi di contenzioso afferma che il presidente degli Stati Uniti non ha il potere di imporre tariffe doganali. L’amministrazione invece, in un caso pendente davanti alla Corte Suprema dallo scorso maggio, invocava la legittimità del proprio operato in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, una legge federale che concede poteri straordinari alla Casa bianca in materia di commercio per limitare gli scambi con individui, organizzazioni o nazioni straniere in caso di emergenza.🔗 Leggi su Tpi.it

