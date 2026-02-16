Sinner riparte la scalata al trono Jannik debutta a Doha con Machac

Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo aver perso la semifinale dell’Australian Open contro Novak Djokovic, spinto dalla voglia di riscatto e di migliorare il suo ranking. Il giovane tennista italiano ha affrontato il suo avversario, il ceco Machac, nel primo turno, cercando di riprendere slancio e confermare il suo talento.

di Massimo Selleri Jannik Sinner torna in campo dopo aver perso la semifinale dell'Australian Open contro Novak Djokovic. Sono passate due settimane da quello stop inaspettato con l'altoatesino che da oggi prenderà parte all' Atp500 di Doha in Qatar. L'avversario di questo pomeriggio, in una gara che si giocherà non prima delle 17.30, è il ceco Tomas Machac che occupa la posizione numero 31 nel ranking Atp. I 500 punti messi in palio da questo torneo assumono una importanza che va oltre il mero significato matematico. Da qui agli Internazionali d'Italia, che si disputeranno a Roma dal 27 aprile, tutto quello Sinner guadagnerà farà punteggio nella classifica mondiale.