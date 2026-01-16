Milano-Cortina il caso delle tute da tedofori in vendita su Ebay e Vinted a prezzi altissimi

Le tute indossate dai tedofori durante il percorso Milano-Cortina sono ora disponibili in vendita su piattaforme come eBay e Vinted, spesso a prezzi elevati. Questo fenomeno riflette l'interesse crescente per il ricordo degli eventi olimpici e il valore simbolico di questi capi. Analizzare questa tendenza permette di comprendere meglio come il mercato second hand si intersechi con le manifestazioni sportive di rilievo.

Le tute di alcuni tedofori del Viaggio della Fiamma continuano il loro personale "viaggio" sulle piattaforme di second hand. Sta diventando un caso la vendita online delle divise ufficiali di Milano-Cortina 2026, consegnate esclusivamente ai portatori della torcia, che stanno comparendo sul mercato dell'usato online, su applicazioni come Vinted ed Ebay, a prezzi che arrivano fino a 2.000 euro per il kit completo. La rarità e l'esclusività hanno attirato i collezionisti, ma hanno anche sollevato dubbi sull'opportunità di vendere questo tipo di indumenti. Tanto che il caso è diventato anche politico.

