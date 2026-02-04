Materiali da pesca disseminati sulla spiaggia | I pescatori non rispettano più il mare

Questa mattina sulla spiaggia di Apani, tra Mare 128 e Lido Azzurro, sono stati trovati numerosi materiali da pesca abbandonati. I rifiuti sono ancora sparsi sulla spiaggia, segno che i pescatori non rispettano più il mare come un tempo. La situazione preoccupa chi frequenta l’area e i residenti, che chiedono più controlli e rispetto per l’ambiente.

BRINDISI - Rifiuti abbandonati sulla spiaggia libera di Apani, nel tratto compreso tra Mare 128 e Lido Azzurro. A lanciare l'allarme è un frequentatore abituale della zona brindisina, che da quarant'anni vive questi luoghi e ne osserva il progressivo degrado. "Mai come in questi ultimi anni sto.

