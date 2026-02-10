Pesca dalla Regione un bando da 2 milioni per nuove attività e turismo del mare

La Regione ha aperto un bando da 2 milioni di euro per sostenere nuove attività e il turismo del mare. L’obiettivo è aiutare il settore ittico a crescere, creando più opportunità di lavoro e promuovendo lo sviluppo sostenibile lungo le coste. Le imprese interessate possono presentare progetti che puntano a diversificare le attività e a valorizzare il mare come risorsa anche turistica.

Sostenere la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico attraverso la diversificazione delle attività e la creazione di nuove opportunità di reddito. È questo l'obiettivo del nuovo bando pubblicato dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea nell'ambito del programma.

