A Cavriglia, una statua dedicata a Francesco Nuti è stata danneggiata. Il sindaco ha commentato che si tratta di un gesto vile e ignobile, mentre l’assessore regionale ha affermato che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la statua. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità locali e regionali, che stanno seguendo le indagini. Nessuna altra informazione sui responsabili è stata ancora resa nota.

Cavriglia, 6 aprile 2026 – Il sindaco lo definisce un gesto vile e ignobile, mentre l’assessore regionale Filippo Boni parla addirittura di colpi di arma da fuoco. Nell’attesa di capire cosa sia realmente successo, l’unica certezza è che la statua di Francesco Nuti a Cavriglia è stata pesantemente danneggiata nella notte di Pasqua. Si trova su una panchina nel luogo che ispirò il celebre regista e attore per “Madonna che silenzio c’è stasera”, uno dei suoi film più riusciti. Il gesto e la condanna. La statua dedicata a Francesco Nuti a Cavriglia è stata inaugurata il 31 luglio 2024, all’interno di un evento pubblico con proiezione del film Madonna che silenzio c’è stasera, legato proprio all’episodio avvenuto a Cavriglia che ispirò Nuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, danneggiata la statua in memoria di Francesco Nuti: “Hanno sparato contro di lui”

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