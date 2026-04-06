Vandalizzata la statua di Francesco Nuti Ferita la comunità che ispirò ' Madonna che silenzio c' è stasera'

La statua dedicata a Francesco Nuti, collocata nel giardino dell'Ardenza a Cavriglia, è stata danneggiata questa mattina. La scultura presenta cinque crepe sul volto, segno evidente del vandalismo. L’opera era stata inaugurata meno di due anni fa dal Comune, e rappresenta una figura amata e riconosciuta nella comunità. Il danno ha suscitato reazioni di sorpresa e disappunto tra i residenti.

L'episodio è accaduto nella notte appena trascorsa. Ignoti hanno danneggiato il volto che raffigura l'attore che, a inizio anni '80, proprio su quella stessa panchina ebbe l'ispirazione per una delle sue più iconiche pellicole. Ferma condannata da parte delle istituzioni Cinque crepe sul volto. Così questa mattina, 6 aprile, è stata trovata la statua che il Comune di Cavriglia poco meno di due anni fa ha collocato all'interno del giardino dell'Ardenza e raffigurante Francesco Nuti. Un atto vandalico che ha immediatamente suscitato l'indignazione di una comunità intera che non ha tardato a condannare il gesto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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