Van Gogh a teatro per un mammografo | l’arte che salva vite a Reggio

Il 9 aprile alle 21, presso il Teatro Novecento di Cavriago, lo storyteller reggiano Francesco Lenzini presenterà lo spettacolo

Lo storyteller reggiano Francesco Lenzini porterà in scena lo spettacolo Vincent, lettere dall’altra metà del cielo giovedì 9 aprile alle ore 21 presso il Teatro Novecento di Cavriago. L’evento, che unisce narrazione, musica e immagini, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mammografo destinato al reparto di screening dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia, realtà operativa dal 1997 nel campo della chirurgia oncologica. Per l’organizzazione della serata, l’associazione collabora con i gruppi Cure Leggère.Lèggere cura!, Le Amiche del Core e Senonaltro, contando inoltre sul sostegno dell’azienda Mazzoni e sul patrocinio dell’Ausl Reggio Emilia e del Comune di Cavriago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tronchi d’albero nell’erba di Vincent Van Gogh (1853-1890) facebook

Mandorlo in fiore Van Gogh E buon lunedì #violainart x.com