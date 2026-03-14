Oggi pomeriggio, presso il Consiglio Regionale della Calabria, si è tenuta la terza edizione del Premio Girolamo Tripodi, in ricordo dell’ottavo anniversario della scomparsa del senatore. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno ricevuto riconoscimenti per atti di coraggio e altruismo, tra cui un episodio che ha coinvolto un salvataggio avvenuto tra Reggio e Crans-Montana.

La terza edizione del Premio Girolamo Tripodi si è svolta oggi pomeriggio presso il Consiglio Regionale della Calabria, in occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa del senatore. Tra i premiati figura Paolo Campolo, un cittadino nato e cresciuto in Svizzera ma con radici profonde a Reggio Calabria. L’evento ha messo in luce non solo l’eroismo di Campolo durante la tragedia di Crans-Montana, ma anche il legame indissolubile tra le vittime dei disastri e la necessità di memoria collettiva. Il riconoscimento è stato dedicato esplicitamente al popolo calabrese, che secondo il premiato ha accolto la comunità svizzera con calore umano. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Reggio a Crans-Montana: l’eroismo civile che salva vite

Articoli correlati

Da Crans Montana al Niguarda: il medico che ha organizzato il ponte aereo salva vitePochi minuti a disposizione, decine di feriti gravi da soccorrere, curare e ricoverare.

Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelleLa tragedia consumata a Capodanno a Crans Montana ha riportato drammaticamente l’attenzione non solo sulla sicurezza all'interno dei locali pubblici,...

Tutti gli aggiornamenti su Da Reggio a Crans Montana l'eroismo...

Temi più discussi: Milano è pronta a intitolare un giardino a Chiara e Achille, le due vittime di Crans Montana; Tragedia Crans-Montana, Manfredi Marcucci è tornato a Roma. Ora è al Gemelli; Crans-Montana, la squadra di calcio del Virgilio in campo coi nomi dei compagni ustionati sulle maglie. Bertolaso: Entro Pasqua altri due ragazzi dimessi; Strage di Crans-Montana, indagato il sindaco per l’incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone.

Da Reggio Calabria a Crans-Montana, il reggino Paolo Campolo a StrettoWeb: le vittime non devono cadere nell’oblio | INTERVISTAIn occasione dell’8° anniversario della scomparsa del senatore Girolamo Tripodi, questo pomeriggio si è svolta presso il Consiglio Regionale della Calabria la terza edizione del Premio Girolamo Tripo ... strettoweb.com

Strage Crans-Montana: Eleonora, la 29enne sopravvissuta si raccontaStrage di Crans-Montana, a oltre due mesi da quel terribile capodanno parla Eleonora, ragazza sopravvissuta al rogo dove hanno perso la vita 40 persone. notizie.it

Ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation – il locale di Crans Montana dove la notte di Capodanno un incendio ha causato 41 morti – sono stati sequestrati beni personali di lusso per un valore di oltre mezzo milione di franchi svi - facebook.com facebook

Il ritorno a casa di Elsa dopo Crans-Montana: “È stato un inferno ma l’abbiamo superato” x.com