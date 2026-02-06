A San Vito un aperitivo con l' arte di Vincent Van Gogh

Da pordenonetoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Vito al Tagliamento domani si tiene un aperitivo speciale dedicato a Vincent Van Gogh. L’evento si svolge alle 17:00 al Teatro Arrigoni, dove i partecipanti potranno immergersi nell’arte del pittore olandese attraverso un momento conviviale. Non si tratta solo di bere qualcosa, ma di scoprire come i colori e le luci di Van Gogh siano diventati una vera ossessione per l’artista, trasformando le sue opere in un rifugio.

I colori non piangono — Vincent van Gogh Aperitivo con l’Arte Domenica 8 febbraio - Teatro Arrigoni - San Vito al Tagliamento ore 17:00:Un colore che diventa ossessione, una luce che diventa rifugio. L’interpretazione della pittura di Vincent van Gogh è stata a lungo segnata dalla sua esistenza.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Vito al Tagliamento

“Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima”: al via la mostra al Museo Diocesano "San Matteo"

Accadde oggi: 23 dicembre, Vincent Van Gogh e il taglio dell’orecchio

Il 23 dicembre 1888, Vincent Van Gogh si ferì gravemente, tagliandosi un orecchio ad Arles.

