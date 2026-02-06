Mattarella arriva col tram a San Siro guida Valentino Rossi | il video

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un ingresso inaspettato a Milano. È arrivato con il tram fino a San Siro, dove si svolgeva l’inaugurazione delle Olimpiadi. Il pubblico presente ha reagito con sorpresa e applausi, quando ha scoperto che il “passeggero misterioso” era proprio lui. Il presidente non si è nascosto e ha partecipato senza formalità alla giornata. Valentino Rossi lo ha accompagnato alla cerimonia, mentre il pubblico lo ha accolto con entusiasmo.

