Mattarella arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi
Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi. Come un cittadino normale, si mescola tra la gente e sceglie un mezzo di trasporto semplice per raggiungere lo stadio. L’obiettivo è partecipare alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali, dove pronuncerà la formula di rito.
Su un vecchio tram. Come un milanese qualunque, un italiano tra i tanti. Così Sergio Mattarella arriverà stasera allo stadio di San Siro, dove pronuncerà la formula di rito e dichiarerà aperti i XXV Giochi invernali. Un messaggio simbolico, destinato a far notizia e a segnare queste Olimpiadi.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Mattarella ValentinoRossi
La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.
La sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi: arriva in tram con Valentino Rossi come autista
Ultime notizie su Mattarella ValentinoRossi
Argomenti discussi: Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Milano entra nella settimana olimpica con l’arrivo di Mattarella e la 145ª sessione del Cio; Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala di Milano: chiediamo rispetto della tregua olimpica, tacciano le armi; Milano, come cambia la viabilità il 2 febbraio per le Olimpiadi: strade chiuse, modifiche ai mezzi Atm e auto.
Milano-Cortina, cerimonia d'inaugurazione dei Giochi olimpici: Mattarella arriva a sorpresa in tram con Valentino Rossi autistaA San Siro va in scena la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, uno spettacolo imponente che segna l’inizio ufficiale dell’evento davanti a oltre due miliardi di ... affaritaliani.it
Olimpiadi, sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi autistaSergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque. È questa la sorpresa tenuta coperta dal Quirinale, e che nelle scorse gi ... repubblica.it
La vista su piazza Duomo (Milano) in attesa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro facebook
Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.