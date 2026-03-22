Pronostico e quote Matteo Berrettini – Valentin Vacherot Miami 23-03-2026

Matteo Berrettini e Valentin Vacherot si affrontano domani sul campo del Grandstand a Miami, in un match valido per gli ottavi di finale. La partita si svolgerà dopo la mezzanotte italiana e rappresenta l'ultimo incontro del programma sulla stessa superficie, con i due tennisti pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo.

Matteo Berrettini e Valentin Vacherot si giocheranno un posto negli ottavi di finale nel mach che chiuderà il programma sul Grandstand, non prima della mezzanotte italiana. “The Hammer”, dopo qualche titubanza, sembra sulla buona strada per ritrovare il suo tennis e provare a riproporsi al livello che gli compete. La vittoria contro la testa di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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