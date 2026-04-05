Tre scialpinisti lecchesi sono stati coinvolti in una valanga mentre si trovavano sul canale Sickinelli, sul Fleckistock, in Canton Uri. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in montagna, e uno di loro si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero e unità specializzate, che stanno lavorando per estrarre i dispersi e prestare assistenza.

Lecco, 5 aprile 2026 – Erano impegnati nella scalata del canale Sickinelli, sul Fleckistock, montagna del Canton Uri, quando sono stati travolti da una valanga. Tre scialpinisti lecchesi sono stati vittime di un grave incidente in montagna, ieri pomeriggio, sabato 4 aprile, in Svizzera. Due di loro sarebbero in condizioni critiche. Uno, addirittura, Giorgio De Capitani, sarebbe in pericolo di vita. L’allarme. A dare notizia dell’accaduto è stata la Polizia cantonale, in un comunicato. I tre erano usciti in cordata e sono stati investiti dalla neve staccatasi da un costone di ghiaccio. Due – Giorgio De Capitani e Niccolò Ratti, questi i loro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga travolge tre scialpinisti lecchesi: uno è in pericolo di vita

Trentino, valanga travolge gruppo di scialpinisti. Uno è graveDue valanghe si sono verificate oggi – sabato 7 febbraio – sull’alpe Meriggio, in Valtellina, nel nord della Lombardia, e nei pressi di Bellamonte,...

Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina, un morto e un dispersoUna valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti.

Temi più discussi: Valanga travolge due sciatori italiani in Austria, 41enne morto mentre scendeva vetta dell'Hoher Marchkopf; Valanga da Forcella Giau. Morti due scialpinisti sepolti per ore dalla neve; Soccorsi in montagna in Lombardia, mai così tanti interventi: sulle cime sono morte 99 persone; Valanga in montagna in Austria, sciatore italiano muore travolto dalla neve.

Valanga travolge 25 scialpinisti a Racines (Bolzano): due morti e cinque feriti di cui tre graviUna valanga ha travolto una decina di scialpinisti sul Tallone Grande, a Racines, in Val Ridanna, Alto Adige, scatenando una massiccia operazione di soccorso ... ilfattoquotidiano.it

Valanga Alto Adige travolge gruppo di scialpinisti: bilancio drammatico tra vittime e feritiValanga in Val Ridanna: bilancio, vittime e indagini sulle cause Una valanga di grandi dimensioni ha travolto oggi 25 scialpinisti in Val Ridanna, in ... assodigitale.it

Valanga travolge la provinciale e sfiora le strutture a Prati di Tivo: nessun ferito, ma l'allerta resta massima https://www.terremarsicane.it/valanga-travolge-la-provinciale-e-sfiora-le-strutture-a-prati-di-tivo-nessun-ferito-ma-lallerta-resta-massima/ #Attualità #Cro - facebook.com facebook

Valanga in Tirolo travolge due sciatori italiani: morto un 41enne vicentino durante un fuoripista nelle Zillertal. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inevidenza x.com