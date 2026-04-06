Valanga a Livigno | si teme il coinvolgimento di una persona

Oggi intorno a mezzogiorno si è verificata una valanga nel versante di Livigno. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente in codice rosso, misurando la massima gravità della situazione. Al momento non si conoscono dettagli sulla presenza di persone coinvolte, ma le ricerche sono ancora in corso. Le operazioni vengono condotte dai tecnici del Soccorso Alpino locali.

Allarme a Livigno per una valanga che si è staccata dal versante oggi attorno a mezzogiorno.Soccorsi in azioneI soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima gravità, visto che si teme il coinvolgimento di una persona: in azione i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Livigno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Valanga a Livigno: si teme per il destino di un uomoSono in corso le operazioni di soccorso e di ricerca, visto che si teme che la valanga possa aver travolto e seppellito sotto metri di neve un uomo. Valanga enorme si stacca da Cima Grava, travolta una personaSecondo le prime informazioni, il distacco nevoso era largo circa 300 metri e lungo quasi un chilometro.