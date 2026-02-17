Valanga a Livigno | si teme per il destino di un uomo

Una valanga a Livigno ha travolto un uomo, lasciando preoccupazioni sul suo destino. La neve si è staccata improvvisamente questa mattina, coprendo le piste e isolando la zona. I soccorritori stanno cercando di raggiungere la persona dispersa tra le slavine, mentre il rischio di nuove slavine rimane alto. La neve fresca di questi giorni ha reso difficile l’intervento e aumentato la paura di ulteriori incidenti.

Sono in corso le operazioni di soccorso e di ricerca, visto che si teme che la valanga possa aver travolto e seppellito sotto metri di neve un uomo. Al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Tirano, l'elicottero decollato dalla base di Caiolo, i tecnici della locale stazione del Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.