Valanga a Livigno | si teme per il destino di un uomo

Da sondriotoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga a Livigno ha travolto un uomo, lasciando preoccupazioni sul suo destino. La neve si è staccata improvvisamente questa mattina, coprendo le piste e isolando la zona. I soccorritori stanno cercando di raggiungere la persona dispersa tra le slavine, mentre il rischio di nuove slavine rimane alto. La neve fresca di questi giorni ha reso difficile l’intervento e aumentato la paura di ulteriori incidenti.

Sono in corso le operazioni di soccorso e di ricerca, visto che si teme che la valanga possa aver travolto e seppellito sotto metri di neve un uomo. Al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Tirano, l'elicottero decollato dalla base di Caiolo, i tecnici della locale stazione del Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Tavola da surf alla deriva: si teme uomo disperso in mareNella zona di Posillipo, alcuni residenti hanno segnalato una tavola da surf vuota che si è avvicinata alla riva, suscitando preoccupazioni per un possibile uomo disperso in mare.

Travolto dalla valanga mentre è sulla motoslitta: l'uomo non si trovaUn uomo di Rozzano, nel milanese, è disperso dopo essere stato travolto da una valanga mentre era sulla motoslitta a Madesimo, in provincia di Sondrio.

