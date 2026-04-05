Valanga enorme si stacca da Cima Grava travolta una persona

Una valanga si è staccata domenica mattina in Val di Vizze, nelle montagne altoatesine. L’evento si è verificato intorno alle 11 da Cima Grava, coinvolgendo una massa di neve di grandi dimensioni che ha corso a grande velocità. Una persona è stata travolta dal distacco e soccorsa immediatamente. La zona è stata raggiunta da interventi di soccorso, ma le condizioni rimangono critiche.

Secondo le prime informazioni, il distacco nevoso era largo circa 300 metri e lungo quasi un chilometro. La persona rimasta coinvolta è stata estratta dalla neve e portata con la massima urgenza in ospedale Pasqua col brivido sulle montagne altoatesine. Più precisamente in Val di Vizze dove, intorno alle 11 di domenica 5 aprile, si è staccata una valanga di dimensioni importanti, con la neve che è scesa ad alta velocità da Cima Grava. Dopo le prime cure sul posto, è stata subito portata con la massima urgenza in ospedale a Bolzano per maggiori accertamenti. Secondo quanto emerso dai resoconti, la valanga di Cima Grava era di proporzioni colossali, larga circa trecento metri e lunga quasi un chilometro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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