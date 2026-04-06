Una valanga si è staccata a Livigno, in Valtellina, intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì di Pasquetta. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, è stato attivato l’allarme per una persona coinvolta nell’evento. Tuttavia, le autorità hanno successivamente riferito che non ci sono dispersi né feriti. La zona è stata oggetto di interventi di soccorso e di verifica da parte delle squadre di emergenza.

Livigno (Sondrio), 6 aprile 2026 – Valanga a Livigno, in Valtellina. Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, lo smottamento si è verificato, oggi, lunedì di Pasquetta, intorno a mezzogiorno. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di una persona ma, per fortuna, non ci sarebbero dispersi o feriti. I soccorsi sono subito scattati in codice rosso: in azione i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Livigno, i carabinieri della Compagnia di Tirano e due elicotteri, alzatisi in volo dalle basi di Bergamo e Bolzano. Valanga travolge due scialpinisti lecchesi: uno è in pericolo di vita Due feriti in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga a Livigno, scatta l’allarme per una persona coinvolta. Poi la buona notizia: non ci sono dispersi

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