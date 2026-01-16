Valanga in Tirolo | trovato il corpo di una persona travolta Ricerche in corso per escludere altre vittime
Una valanga si è abbattuta nella zona sciistica di Ischgl, nel Tirolo austriaco, causando la morte di una persona. Le autorità stanno conducendo ricerche per verificare se ci siano altre vittime coinvolte. La zona rimane sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di soccorso e di accertamento dei fatti.
Una persona è morta dopo essere stata travolta da valanga di lastroni nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo austriaco. Lo riferisce l’emittente Orf, spiegando che il corpo della vittima è stato recuperato oggi – venerdì 16 gennaio – dopo la seguito denuncia di scomparsa presentata stamattina alla polizia di Kappl. Nell’ambito di una operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto la polizia alpina, diverse squadre di soccorso alpino e un’unità cinofila, è stato trovato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve e questo ha poi portato alla localizzazione e al recupero della vittima, la cui identità non è stata rivelata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
