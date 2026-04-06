A partire da lunedì 13 aprile, un gruppo di carabinieri in congedo si occuperà del trasporto di 28 anziani verso il Centro Servizi Anziani di Cavalese, in Val di Fiemme. Il servizio riguarda persone che necessitano di assistenza per raggiungere la struttura. Questa iniziativa prevede l’impiego di veicoli appositamente attrezzati per garantire il trasferimento dei partecipanti. Il progetto si svolge nella regione e coinvolge i volontari in congedo delle forze dell’ordine.

A partire da lunedì 13 aprile, i carabinieri in congedo prenderanno in carico il trasporto degli utenti verso il Centro Servizi Anziani di Cavalese, in Val di Fiemme. L’iniziativa, nata dal coordinamento tra i Servizi sociali della valle e il Nucleo volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri locale, punta a rendere gli spostamenti più umani ed efficienti. Il cambiamento introduce una modalità di viaggio diretta: i passeggeri saranno prelevati presso la propria abitazione per essere condotti alla struttura senza fermate intermedie per altri utenti. Questa scelta elimina le lunghe attese a bordo e trasforma il servizio in un percorso quasi personalizzato, migliorando il comfort di chi viaggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val di Fiemme: carabinieri in congedo e trasporti su misura per 28 anziani

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Felice e serena Pasqua da tutti noi della Val di Fiemme! #Fiemme #Pasqua #VisitTrentino | Visit Trentino | G. Panozzo facebook