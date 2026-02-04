In Val di Fiemme, tredici ristoranti sono pronti ad accogliere i visitatori. Tra Cavalese, Predazzo e Tesero, i locali offrono piatti tipici e atmosfere autentiche. La valle si prepara a ospitare diverse gare delle Olimpiadi, attirando appassionati da tutta Italia. Chi vuole scoprire i sapori locali può iniziare già ora, prima di seguire le competizioni.

Cavalese, Predazzo e Tesero: i tre centri di una delle più belle valli trentine, dove si disputeranno numerose gare delle Olimpiadi. Ecco dove scoprire il meglio a tavola +++dropcap È uno dei luoghi dove le Olimpiadi Milano Cortina daranno spettacolo. La Val di Fiemme ha Predazzo e Tesero in copertina rispettivamente per le gare di salto con gli sci e per quelle di sci di fondo. Ma è anche un territorio che regala grandi gioie gastronomiche: la cucina della Val di Fiemme è un mix sostanzioso e genuino di tradizioni trentine e influenze tirolesi, basata su ingredienti locali freschi, sapori di montagna e ricette rustiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 12 ristoranti in Val di Fiemme da non perdere

