L’economia italiana accelera nei primi mesi del 2025. I dati ufficiali mostrano una crescita del Pil superiore alle previsioni, con il tasso di disoccupazione in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le imprese riprendono a investire e i consumi aumentano, segnalando segnali di ripresa concreta dopo mesi difficili.

L’economia del paese ha registrato una crescita superiore alle aspettative nei primi mesi del 2025, con il Pil che ha segnato un aumento superiore al previsto, segnando un’accelerazione rispetto alle stime più ottimiste formulate all’inizio dell’anno. Il dato, reso noto dal ministero dell’Economia in occasione della presentazione del rapporto trimestrale sull’andamento macroeconomico, indica un incremento del prodotto interno lordo pari al 1,8% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, ben al di sopra della media stimata intorno al 1,3%. L’ottimismo si è rafforzato anche grazie a segnali positivi provenienti dal mercato del lavoro, dove il tasso di disoccupazione è sceso al 7,2%, il livello più basso da oltre due anni, segnando una riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto al mese di dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crescita economica sopra le aspettative, tasso di disoccupazione in calo nei primi mesi dell’anno

Approfondimenti su 2025 Italia

L’export nella provincia di Varese registra un aumento del 17,6% nei primi nove mesi del 2025.

I dati del Ministero evidenziano un calo dell’81% degli episodi di violenza contro il personale scolastico nei primi quattro mesi del 20252026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su 2025 Italia

Argomenti discussi: Stabilità, credibilità e crescita: le coordinate economiche del nuovo ciclo italiano; Unindustria, economia del Lazio in crescita sopra la media nazionale: +1,2% nel 2024; Crescita ancora lenta, disoccupazione ai minimi; Confindustria: L’economia italiana è ferma, salvi per il Pnrr.

Italia chiude il 2025 in crescita: Pil sopra le stime e segnali incoraggiantiLa crescita dell'economia in Italia accelera nel quarto trimestre del 2025 e batte le stime. Resilienza ai dazi USA in tutta Europa. investireoggi.it

L'Italia cresce oltre le attese, S&P alza le prospettiveL'Europa sfida i dazi di Trump e il clima di incertezza geopolitica senza precedenti, con una crescita economica superiore alle attese in Italia, +0,7% nel 2025, e l'Eurozona che mette a segno un +1,5 ... ansa.it

Presentato ai soci l’aggiornamento del Piano Industriale 2025–2028 del Gruppo Aimag Il Piano delinea un percorso di crescita economica sostenuto da un importante programma di investimenti e da un attento presidio degli equilibri finanziari.... - facebook.com facebook

#Unimpresa su #IlGiornaledellePMI - Unimpresa: Pil: a fine 2025 sei segnali positivi per la crescita economica in Italia #Unimpresa #PIL #crescita #economia #Italia x.com