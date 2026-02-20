Iran | Usa 15 giorni per evitare l’escalation F-35 in volo Israele

Gli Stati Uniti hanno dato all’Iran 15 giorni per evitare un’escalation militare, mentre i F-35 volano sopra Israele. La tensions crescono a causa delle tensioni nucleari e delle manovre militari nella regione. Trump valuta un intervento militare limitato, cercando di spingere Teheran a cambiare rotta. Le pressioni internazionali aumentano e le decisioni si fanno più urgenti. Intanto, le forze israeliane rafforzano le difese, pronti a rispondere a ogni provocazione. La situazione rimane tesa e si attende un eventuale passo successivo.

Trump studia un intervento militare limitato in Iran: la corsa contro il tempo per evitare lo scontro. L'amministrazione statunitense valuta un possibile intervento militare di portata ridotta contro l'Iran nei prossimi 10-15 giorni, una mossa volta a esercitare pressione su Teheran e a rilanciare i negoziati sul programma nucleare. La decisione, che si inserisce in un contesto di crescente tensione mediorientale, è accompagnata da un significativo dispiegamento di forze militari americane nella regione. Tensioni in escalation: il dispiegamento di forze e la preparazione israeliana. L'escalation delle tensioni si concretizza con l'invio di caccia F-35 e F-22 nel Medio Oriente, oltre all'avvicinamento di una seconda portaerei alla regione.