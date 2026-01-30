Tregua del gelo a Kiev sette giorni senza bombardamenti russi Trump assicura | Ho convinto Putin

La tensione a Kiev si allenta per una settimana. Le armi si fermano, almeno per ora, e i bombardamenti russi si fermano. Donald Trump dice di aver convinto Putin a fermare le operazioni militari, anche se i negoziati di pace continuano a camminare a fatica. La “tregua del gelo” dura già sette giorni, ma resta da vedere se durerà più a lungo.

Roma – È già stata soprannominata la «tregua del gelo». Mentre, nonostante l’ottimismo Usa, i negoziati di pace arrancano, Donald Trump prende tempo strappando a Vladimir Putin la promessa di un cessate il fuoco. «Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e sulle altre città per una settimana durante questo periodo di freddo record e lui ha accettato di farlo. Lasciatemelo dire, è stato molto gentile da parte sua» ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. «L’Ucraina è stata quasi sorpresa. Non ci credevano – ha detto Trump – ma ne sono stati molto felici perché stanno attraversando grandi difficoltà». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La pace tra Russia e Ucraina sembra ancora lontana, ma questa volta ci sono segnali di apertura.

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di fermare gli attacchi alle città ucraine per una settimana, a causa del freddo intenso.

