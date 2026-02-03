Usa allo zoo di Pittsburgh la gioia dei pinguini che giocano nella neve

Questa mattina allo zoo di Pittsburgh i pinguini si sono divertiti a giocare nella neve. Il freddo intenso che sta colpendo gli Stati Uniti con abbondanti nevicate non li spaventa, anzi, sembra far loro bene. I visitatori hanno potuto osservare i pinguini che saltano, rotolano e si divertono tra i cumuli di neve, un’immagine insolita e affascinante nel cuore dell’inverno.

Il clima invernale estremo che sta colpendo gli Stati Uniti con abbondanti nevicate in diversi Stati non dispiace certo ai pinguini abituati a condizioni anche più rigide. Nelle immagini alcuni ospiti dello zoo e acquario di Pittsburgh si godono la neve alta con corse e tuffi e giocando insieme. Uno spettacolo divertente anche per i tanti visitatori del parco.

