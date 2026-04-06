Usa autocisterna si schianta e va in fiamme | il video dell' incidente in Texas

Un incidente si è verificato in Texas quando un’autocisterna che trasportava circa 9.000 galloni di benzina si è schiantata contro un altro veicolo. L’impatto ha causato l’incendio del mezzo e ha fatto cadere alcuni cavi elettrici nelle vicinanze. Un video mostra le fiamme che si sviluppano subito dopo lo scontro, attirando l’attenzione delle autorità sul rischio di esplosioni e danni alle infrastrutture.

Un’autocisterna, che trasportava 9.000 galloni di benzina, è stata avvolta dalle fiamme dopo essersi scontrata con un altro veicolo e aver abbattuto dei cavi elettrici. E’ successo a Fort Worth, in Texas, Stati Uniti. Le autorità locali hanno fatto sapere che il conducente del camion è in condizioni critiche ed è stato ricoverato in ospedale a causa delle ustioni riportate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, autocisterna si schianta e va in fiamme: il video dell'incidente in Texas Leggi anche: Autocisterna di gasolio si schianta contro auto, incidente stradale nella Galleria a Salerno: traffico impazzito Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell’incidente in USAIl volo Delta 1067, un Boeing 737-900, era appena decollato dallo scalo internazionale di SavannahHilton Head intorno alle 18:45 di domenica 22...