Autocisterna di gasolio si schianta contro auto incidente stradale nella Galleria a Salerno | traffico impazzito
Un incidente stradale si è verificato nella galleria di Salerno, coinvolgendo un’autocisterna di gasolio e due veicoli in transito. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario. La collisione ha provocato disagi al traffico, rendendo necessarie misure di gestione della viabilità. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per le indicazioni sulla circolazione.
Incidente in galleria a Salerno. Autocisterna si è schiantata contro due auto in transito. Sul posto polizia locale, pompieri e 118.🔗 Leggi su Fanpage.it
