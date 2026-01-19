Autocisterna di gasolio si schianta contro auto incidente stradale nella Galleria a Salerno | traffico impazzito

Un incidente stradale si è verificato nella galleria di Salerno, coinvolgendo un’autocisterna di gasolio e due veicoli in transito. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario. La collisione ha provocato disagi al traffico, rendendo necessarie misure di gestione della viabilità. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per le indicazioni sulla circolazione.

