Un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla Interstate 78 ad Allentown, in Pennsylvania. L’incidente si è verificato quando il velivolo ha deciso di atterrare sulla carreggiata autostradale, causando momentanei disagi al traffico. Nessuno è rimasto ferito e le autorità sono intervenute per gestire la situazione e rimuovere il velivolo dalla strada. La causa dell’emergenza non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla Interstate 78 ad Allentown, in Pennsylvania, Usa. Il Rockwell Commander è atterrato in autostrada intorno alle ore 9.20 di sabato mattina dopo aver segnalato problemi al motore, ha riferito la Federal Aviation Administration, secondo quanto riporta Nbc News. Le due persone a bordo non hanno riportato ferite. Il video dell’incidente, diffuso da Emily Rivera e ripreso dalla dashcam della sua auto, è diventato subito virale sui social. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, aereo atterra in autostrada in Pennsylvania

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Atterraggio d’emergenza in autostrada in Pennsylvania dopo un guasto al motore

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