Honda Jet Elite II | l' aereo che atterra da solo in caso di emergenza

Honda presenta il «Jet Elite II», il primo jet business leggero in grado di atterrare da solo in emergenza. La Honda Aircraft Company ha annunciato questa novità, dotando il velivolo del sistema «Emergency Autoland». In pratica, se il pilota dovesse trovarsi in difficoltà o non potesse intervenire, l’aereo si posizionerà in modo sicuro e atterrerà automaticamente. Una tecnologia che potrebbe cambiare le regole del volo privato.

Honda Aircraft Company ha annunciato che «Jet Elite II» è il primo jet business leggero in produzione dotato del sistema «Emergency Autoland», una tecnologia innovativa che consente all’aereo di atterrare automaticamente in caso di emergenza, anche se il pilota non è in grado di intervenire. Il sistema ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA). La novità rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza aerea. Honda Aircraft Company sta lavorando per ottenere le necessarie autorizzazioni anche in altri Paesi, così da rendere questa tecnologia disponibile a livello internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

