Spari in piazza nel Napoletano | uomo colpito mentre era con il figlio

Questa mattina ad Acerra un uomo di 72 anni è stato ferito durante un agguato all’alba. La vittima stava con il figlio quando sono partiti gli spari. I testimoni raccontano di aver sentito diversi colpi e di aver visto il 72enne a terra, mentre il figlio era sotto shock. La polizia sta cercando di capire chi ci fosse dietro questo episodio e cosa abbia scatenato il gesto violento.

"> Acerra: Agguato all’Alba, Ferito un 72enne. Ad Acerra, nella provincia di Napoli, un agguato avvenuto all’alba di ieri ha provocato il ferimento di un uomo, mentre si trovava in compagnia del figlio. Le autorità stanno indagando sull’incidente, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. I Dettagli dell’Incidente. Secondo quanto riporta Il Mattino, la violenza si è verificata in piazza San Pietro. La vittima, un settantaduenne già noto alle forze dell’ordine, stava acquistando un pacchetto di sigarette da un distributore automatico accompagnato dal figlio quarantenne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Spari in piazza nel Napoletano: uomo colpito mentre era con il figlio. Approfondimenti su Acerra Agguato Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomo Nella serata di ieri, un giovane di 22 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli, ed è stato trasportato all’ospedale Pellegrini. Colpito da un proiettile vagante mentre passeggiava con la compagna: uomo finisce in ospedale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. TRAGEDIA AL CIRCO A NAPOLI: STUNTMAN MUORE SUL COLPO DURANTE L'ESIBIZIONE. IL VIDEO DELL'INCIDENTE Ultime notizie su Acerra Agguato Argomenti discussi: Napoli, a Chiaia ragazzi con le pistole sugli scooter, il video choc: colpi sparati in aria e panico alle spalle della Prefettura; Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Napoli, a Chiaia il film del terrore: in scooter pistole in pugno, raid con spari in pieno centro; Spari ad Acerra, 72enne ferito nella notte in piazza San Pietro. Spari in piazza nel Napoletano: uomo colpito mentre era con il figlio.Ad Acerra, nella provincia di Napoli, un agguato avvenuto all’alba di ieri ha provocato il ferimento di un uomo, mentre si trovava in compagnia del figlio. Le autorità stanno indagando sull’incidente, ... napolipiu.com Agguato nel Napoletano, spari contro un uomo in piazza: era insieme a suo figlioSi indaga sull’agguato avvenuto all’alba di ieri ad Acerra, nel Napoletano, causando il ferimento di un uomo che in quel momento pare si trovasse in compagnia del figlio. Agguato ad Acerra, spari cont ... msn.com Spari in aria e fuga: tensione in Piazza Perugino, denunciato un 19enne L'articolo nel primo commento. #ilmeridianots #piazzaperugino #carabinieri - facebook.com facebook Spari in piazza nella notte di Capodanno nel Piacentino, a impugnare la pistola è un ragazzino di 12 anni: «Gliel'ha data il nonno» x.com

