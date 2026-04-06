Università | a Lenz Teatro due appuntamenti di Corpi post-umani 202cinque-sei-sette

Il 10 aprile, presso il teatro locale, si svolgeranno due eventi legati al progetto Corpi post(-)umani 202cinque-sei-sette. La manifestazione si inserisce in un ciclo di appuntamenti dedicati a esplorare tematiche legate alla relazione tra corpi e tecnologie. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e studiosi che presenteranno le loro riflessioni e lavori, offrendo un’occasione di confronto pubblico su questi temi.

Il 10 aprile l’esito di un Laboratorio con studenti e studentesse dell’Università di Parma e performer di Lenz Teatro e una Tavola rotonda. Progetto realizzato con fondi FAPE - Fondi di Ateneo per il Public Engagement Il 10 aprile Lenz Teatro ospita due importanti appuntamenti del progetto Corpi post(-)umani 202cinque-sei-sette. Rappresentazioni, visioni, riflessionirifrazioni, narrazioni realizzato dall’Università di Parma con fondi FAPE - Fondi di Ateneo per il Public Engagement: l’esito di un laboratorio con studenti e studentesse Unipr e performer dell’ensemble artistico di Lenz Fondazione e una tavola rotonda trans-disciplinare, lungo il filo rosso della non scontatezza e della non neutralità del corpo e quindi dell’urgenza del suo ripensamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

“Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto”, sette appuntamenti al Teatro Il Momento di EmpoliLa terza edizione cresce e si rinnova: sette appuntamenti, due in più rispetto allo scorso anno, tutti di domenica pomeriggio con inizio alle 16.

Blitz nel ranch di Epstein: si cercano i corpi di due ragazze, accuse di esperimenti umani sui bambiniUna vasta operazione delle forze dell’ordine ha riportato sotto i riflettori Zorro Ranch, l’enorme proprietà nel deserto del New Mexico appartenuta...

Temi più discussi: 10 aprile: a Lenz Teatro due appuntamenti di Corpi post(-)umani 202cinque-sei-sette; Esito del Laboratorio CORPI_SENZA_TESTA; Corpi oltre i confini: a Parma una giornata di studi tra filosofia, arte e performance; IL TERZO CORPO.

Parte l'Atlante sulla Violenza al Lenz Teatro di ParmaEntra nel vivo a Parma l'Atlante sulla Violenza_Per un mondo rivelato dal Teatro, il nuovo progetto triennale 2025-2027 di Lenz Fondazione, lavoro di ricerca che conduce verso un'analisi della ... ansa.it

A Lenz Teatro doppio debutto a opera di Maestri & Pititto, La scimmia di Dio e Teste_Over Marisa MerzUn ampio cubo di teli trasparenti, all’interno candidi busti. Sul fondo, oltre quell’area geometrica, immagini di scimmie tra i rami e i loro versi. Parole in tedesco, da Shakespeare Geist di Jakob ... gazzettadiparma.it

Al Teatro Magnani di Fidenza "Altro Stato" di Lenz Fondazione. #TeatroMagnani #Fidenza #ATERFondazione #ComuneFidenza #AltroStato #Teatro #SaluteMentale #LenzFondazione facebook