Domeniche in Salotto- Aperitivi in concerto sette appuntamenti al Teatro Il Momento di Empoli

Domeniche in Salotto – Aperitivi in Concerto è la rassegna musicale che si svolge al Teatro Il Momento di Empoli, giunta alla sua terza edizione. Promossa dall’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana, questa serie di sette appuntamenti unisce musica, incontri e convivialità in un contesto accogliente e sobrio. Un’occasione per scoprire performance dal vivo in un ambiente intimo e di qualità.

La terza edizione cresce e si rinnova: sette appuntamenti, due in più rispetto allo scorso anno, tutti di domenica pomeriggio con inizio alle 16.30, dal 1 febbraio al 29 marzo 2026. L'evento conclusivo sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito del bando Festa della Toscana 2025. «La rassegna Domeniche in salotto nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo della musica come occasione di incontro e condivisione – sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico de Il Contrappunto, associazione empolese fondata dal Maestro Andrea Mura –.

