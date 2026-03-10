Blitz nel ranch di Epstein | si cercano i corpi di due ragazze accuse di esperimenti umani sui bambini

Le forze dell’ordine hanno condotto un blitz nel ranch di Zorro, nel New Mexico, che un tempo apparteneva a Jeffrey Epstein. Durante l’operazione si cercano i corpi di due ragazze e si indaga su presunti esperimenti umani sui bambini. La proprietà è ora al centro di un’azione investigativa che coinvolge diverse forze di polizia.

Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha riportato sotto i riflettori Zorro Ranc h, l’enorme proprietà nel deserto del New Mexico appartenuta per anni al finanziere Jeffrey Epstein. Come riportato dal Daily Mail, Investigatori del Dipartimento di Giustizia dello Stato, affiancati dalla polizia statale e dall’ufficio dello sceriffo locale, hanno avviato una perquisizione su larga scala dei 7.500 acri della tenuta situata nei pressi della piccola località di Stanley, circa 50 chilometri a sud di Santa Fe. L’obiettivo dell’operazione è verificare una serie di misteri e voci che da anni circolano sul ranch, come la possibile presenza dei corpi di almeno due ragazze che sarebbero morte durante violenti rapporti sessuali organizzati all’interno della proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Blitz nel ranch di Epstein: si cercano i corpi di due ragazze, accuse di esperimenti umani sui bambini Articoli correlati Epstein, corpi sepolti vicino al suo ranch in New Mexico: partono le indagini. «Sono i cadaveri di due ragazze»Nel silenzio delle colline del New Mexico, tra proprietà isolate e terreni sterminati, riaffiora l'ombra di Jeffrey Epstein. Caso Epstein, si indaga sul possibile omicidio di due ragazze sepolte nel suo ranch in New Mexico: «Morirono strangolate durante sesso violento»«Da qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madame G». Una selezione di notizie su Blitz nel ranch di Epstein si cercano i... Blitz nel campo rom di via di Salone a Roma. Tre persone fermate, sequestrate due pistole a piombiniÈ partito questa mattina un blitz a sorpresa da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nel campo rom di Via di Salone. Il luogo che era stato teatro nei giorni scorsi di uno sparo nei ... rainews.it Blitz nel fortino del clan Mazzarella: sequestrati chili di droga e un arresto a PoggiorealeVasta operazione della Polizia nel rione Sant’Alfonso di Poggioreale, a Napoli; l’area sotto il controllo del clan Mazzarella, sequestrati 9 chili di stupefacenti. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it