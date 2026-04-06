Un’app italiana utilizza l'intelligenza artificiale per identificare e smascherare gli spammer, chiamandoli al posto degli utenti. Ogni giorno, i telefoni degli italiani vengono bersagliati da circa dieci milioni di chiamate indesiderate, secondo quanto riferito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le chiamate provengono da operatori di marketing non richiesto, truffatori e numeri sconosciuti, creando un fenomeno di massa che si ripete quotidianamente.

Dieci milioni. Ogni santo giorno. Sono le chiamate spam che secondo Agcom bombardano i telefoni degli italiani, un assedio incessante di operatori di marketing selvaggio, truffatori e numeri fantasma. Avete presente quella sensazione di fastidio misto a rabbia quando squilla un numero sconosciuto, magari con un prefisso straniero tipo +44 o +46, e dall’altra parte c’è una voce registrata o peggio ancora qualcuno che vuole vendervi qualcosa che non avete mai chiesto? Ecco, quella sensazione potrebbe presto diventare un ricordo. I sistemi anti-spoofing introdotti nel corso del 2025 avevano dato una boccata d’ossigeno, riducendo il volume di fuoco delle chiamate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un’app (tutta italiana) chiama gli spammer al posto tuo e li smaschera con l’intelligenza artificiale

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