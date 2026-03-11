Azienda italiana licenzia tutti i dipendenti e li sostituisce con l' intelligenza artificiale

Un'azienda italiana ha licenziato tutti i suoi dipendenti e li ha sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione riguarda l'intera forza lavoro e ha coinvolto diverse figure professionali. La sostituzione è avvenuta in un solo colpo, lasciando senza impiego i lavoratori precedenti. La notizia si diffonde mentre l'azienda comunica di aver adottato nuove tecnologie.