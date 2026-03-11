Azienda italiana licenzia tutti i dipendenti e li sostituisce con l' intelligenza artificiale
Un'azienda italiana ha licenziato tutti i suoi dipendenti e li ha sostituiti con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione riguarda l'intera forza lavoro e ha coinvolto diverse figure professionali. La sostituzione è avvenuta in un solo colpo, lasciando senza impiego i lavoratori precedenti. La notizia si diffonde mentre l'azienda comunica di aver adottato nuove tecnologie.
Tutti a casa, sostituiti dall'intelligenza artificiale. Un caso che stavolta non arriva dagli Stati Uniti, ma dall'Italia. L'azienda InvestCloud Italy, con sede a Marghera, in provincia di Venezia, ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi 37 dipendenti per cessazione. 🔗 Leggi su Today.it
Azienda licenzia tutti i dipendenti a Venezia, sostituiti dall'AI(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - L'azienda InvestCloud Italy, con sede a Marghera (Venezia), ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo ... notizie.tiscali.it
