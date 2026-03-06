Samsung ha annunciato l’arrivo di occhiali intelligenti dotati di intelligenza artificiale, pensati per un utilizzo quotidiano. Si tratta di un dispositivo indossabile che integra tecnologie avanzate per offrire funzionalità legate alla visione e all’interazione, senza richiedere input manuali. I primi dettagli ufficiali sono stati diffusi, ma ancora non sono state fornite tutte le specifiche tecniche o le date di lancio.

nel panorama degli indossabili basati su IA, samsung avanza con una proposta di occhiali intelligenti destinati all’uso quotidiano. al Mobile World Congress di Barcellona, i vertici aziendali hanno fornito i primi dettagli concreti su un progetto che punta a combinare esperienza visiva guidata dall’IA, integrazione con lo smartphone Galaxy e un ecosistema aperto ai partner tecnologici. l’obiettivo è offrire un dispositivo compatto, leggero e socialmente accettabile, capace di fornire insight in tempo reale senza richiedere interventi manuali. il progetto privilegia un form factor naturale e confortevole da indossare tutto il giorno, distinguendosi dai visori pesanti di realtà mista. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Occhiali intelligenti samsung con intelligenza artificiale per vedere al posto tuo: prime dettagli ufficiali

Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...

Meta affronta una causa collettiva per la privacy degli occhiali intelligenti con intelligenza artificialel’attenzione pubblica sulle ray-ban meta smartglasses è aumentata a seguito di un rapporto che mette in discussione la privacy degli utenti.

Tutti gli aggiornamenti su Occhiali intelligenti.

Temi più discussi: Android XR Smart Glasses – Googles zweiter Anlauf auf die Nase der Welt - Xpert.Digital; Ti stanno registrando con gli occhiali smart? Te lo dice un'app; La realtà immersiva vede meglio con gli smart glasses e l’Ai; C'è Zuckerberg alla Milano Fashion Week: gli occhiali Meta firmati Prada si faranno?.

Samsung, concorrenza a Meta entro fine annoIl mondo della tecnologia indossabile si prepara a una rivoluzione che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con i dispositivi digitali. Samsung sta per lanciare sul mercato un paio di occhiali ... tomshw.it

Meta Ray-Ban Display, ufficiali gli occhiali smart con schermo e braccialetto: prezzo e dettagli di OrionMeta ha presentato i Meta Ray-Ban Display, occhiali intelligenti con display nella lente e bracciale a comandi gestuali: ecco prezzo (in dollari) e specifiche ufficiali. NOTIZIA di Raffaele Staccini — ... multiplayer.it

Wheelup. Terrence Parker · Something Here for the Club (Instrumental). Casco modulare: 3 vantaggi e 1 neo Porti gli occhiali Zero problemi È uno dei caschi più intelligenti che puoi scegliere Apri la mentoniera e respiri meglio Perfetto al semaforo, i - facebook.com facebook

Essilux puntualizza di aver subìto un effetto negativo dei dazi negli Stati Uniti per circa 300 milioni sull’utile operativo e il maggior peso dei ricavi derivanti dagli “AI glasses”, gli occhiali “intelligenti”. L’anno scorso sono stati venduti “più di 7 milioni di AI glasses” x.com