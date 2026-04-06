Nella settimana di Calha si sono vissuti momenti importanti, tra la partecipazione ai Mondiali e un gol di grande rilievo. Si parla ora di obiettivi nazionali e di un possibile passaggio in un altro campionato. La situazione contrattuale del giocatore resta sotto osservazione, con l’ipotesi di rinnovo o di partenza. L’estate potrebbe portare un trasferimento in Turchia, in caso di proposta concreta.

Titolo: “Una settimana da Calha”. Svolgimento: prima le gesta in maglia rosso Turchia che sono valse la qualificazione al Mondiale, poi il primo gol su azione del 2026 con l’Inter da far stropicciare gli occhi. Magie e un sogno realizzato. Per l’altro, quello tricolore, è ancora al lavoro ma con la rete contro la Roma ha ribadito che la sua Inter può contare su di lui, eccome. Appagato dopo aver staccato con Montella un biglietto per le Americhe? Macché. Hakan Calhanoglu nei grandi momenti ci sguazza e conta di farli durare il più a lungo possibile. Testa ed esperienza non sono mai mancate: “Nel calcio ci sono gli alti e bassi, abbiamo sbagliato qualche partita ma dopo la sosta siamo rientrati tutti, abbiamo parlato e siamo sempre insieme nel bene e nel male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una settimana da Calha: Mondiale e super gol. Ora lo scudetto e poi... il mercato

Leggi anche: Nkunku: "Al Milan per vincere. Rabiot è una bestia, Modric super, Maignan leader. Scudetto? Ora..."

Il Napoli e un buco da 100 milioni: i colpi a vuoto sul mercato che stanno costando lo ScudettoChi sono i calciatori che finora hanno maggiormente deluso le attese e i soldi spesi per l'investimento.

Temi più discussi: Dieci nerazzurri in campo tra playoff e amichevoli: Calhanoglu e la Turchia ai Mondiali; Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per Cristante; Calhanoglu, magia da fuori area: la prodezza allo Sky Sport Skill; Inter, Calhanoglu non si allena ma giocherà comunque Turchia-Kosovo.

Una settimana da Calha: Mondiale e super gol. Ora lo scudetto e poi... il mercatoTesta ed esperienza non sono mai mancate: Nel calcio ci sono gli alti e bassi, abbiamo sbagliato qualche partita ma dopo la sosta siamo rientrati tutti, abbiamo parlato e siamo sempre insieme nel ... gazzetta.it

Inter, Chivu e il sintetico: Preoccupazione c'è sempre. Calha? Al massimo una settimanaLa preoccupazione c'è sempre per l'incolumità dei giocatori. Il campo sintetico del Bodo/Glimt, domani avversario dell’Inter nella gara di andata degli spareggi di Champions League, è un tema anche ... tuttomercatoweb.com

Virginio Granese. . Ma da dove ha tirato Chalaaaaaa Ma che goal che ha fatto “Calha lo sai perché, tu non segnavi mai avevi intorno a te solo e lo sai…. Ora che sei con noi la rete gonfierai idolo nerazzurro, facebook

La ThuLa e Calha: Roma travolta. Inter vittoria scudetto x.com