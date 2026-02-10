Nkunku ha detto che è al Milan per vincere. Ha elogiato Rabiot, definendolo una bestia, e Modric, che ha definito super. Ha anche parlato di Maignan, chiamandolo leader. L’attaccante francese ha spiegato che l’inserimento in Italia non è stato facile, perché non aveva mai saltato una preparazione. Ora, però, guarda avanti e punta allo scudetto.

Christopher sorride spesso. Si vede che è un altro dopo che ha iniziato a segnare. Al Milan adesso è felice e, oltre a spiegare perché non ha mai pensato di andarsene durante il mercato di gennaio, nell’intervista di ieri a Milanello ci ha raccontato tutta la sua voglia di vincere con la maglia rossonera. Nkunku, i due gol segnati al Verona possiamo considerarli il punto di svolta della sua stagione? "Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione". Quanto ha influito sul suo rendimento non aver fatto la preparazione estiva? "Tantissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nkunku: "Al Milan per vincere. Rabiot è una bestia, Modric super, Maignan leader. Scudetto? Ora..."

Approfondimenti su Nkunku Renato

Rabiot e Maignan stanno dimostrando l’importanza di un progetto equilibrato per il successo del Milan.

Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nkunku Renato

Argomenti discussi: Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo anno; Nkunku giura amore al Milan: Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza; Bologna-Milan, moviola: netto il rigore su Nkunku, non c'è niente su Rowe; Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...

Nkunku si racconta, La Gazzetta dello Sport in apertura: Milan, ti amoMilan, ti amo scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi con l'intervista esclusiva a Nkunku, attaccante del Milan che. tuttomercatoweb.com

Nkunku segna cinque gol in sei partite e dichiara di voler restare al MilanChristopher Nkunku al Milan: come un giocatore rossonero sta riscrivendo il suo destino con gol e prestazioni sempre più convincenti. Nel corso dell’estate 2022, una dichiarazione del presidente del N ... notiziemilan.it

#Milan, tegola #Cisse. Nuovi esami per #Saelemaekers. Retroscena su #Nkunku. Mentre #Vlahovic ... #calciomercato facebook

#calciomercato #Milan, @NicoSchira in esclusiva: " #Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via, ma ..." #SempreMilan x.com