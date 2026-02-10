Nkunku | Al Milan per vincere Rabiot è una bestia Modric super Maignan leader Scudetto? Ora
Nkunku ha detto che è al Milan per vincere. Ha elogiato Rabiot, definendolo una bestia, e Modric, che ha definito super. Ha anche parlato di Maignan, chiamandolo leader. L’attaccante francese ha spiegato che l’inserimento in Italia non è stato facile, perché non aveva mai saltato una preparazione. Ora, però, guarda avanti e punta allo scudetto.
Christopher sorride spesso. Si vede che è un altro dopo che ha iniziato a segnare. Al Milan adesso è felice e, oltre a spiegare perché non ha mai pensato di andarsene durante il mercato di gennaio, nell’intervista di ieri a Milanello ci ha raccontato tutta la sua voglia di vincere con la maglia rossonera. Nkunku, i due gol segnati al Verona possiamo considerarli il punto di svolta della sua stagione? "Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione". Quanto ha influito sul suo rendimento non aver fatto la preparazione estiva? "Tantissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Nkunku Renato
Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere
Rabiot e Maignan stanno dimostrando l’importanza di un progetto equilibrato per il successo del Milan.
Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”
Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.
Ultime notizie su Nkunku Renato
Argomenti discussi: Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo anno; Nkunku giura amore al Milan: Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza; Bologna-Milan, moviola: netto il rigore su Nkunku, non c'è niente su Rowe; Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...
Nkunku si racconta, La Gazzetta dello Sport in apertura: Milan, ti amoMilan, ti amo scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi con l'intervista esclusiva a Nkunku, attaccante del Milan che. tuttomercatoweb.com
Nkunku segna cinque gol in sei partite e dichiara di voler restare al MilanChristopher Nkunku al Milan: come un giocatore rossonero sta riscrivendo il suo destino con gol e prestazioni sempre più convincenti. Nel corso dell’estate 2022, una dichiarazione del presidente del N ... notiziemilan.it
#Milan, tegola #Cisse. Nuovi esami per #Saelemaekers. Retroscena su #Nkunku. Mentre #Vlahovic ... #calciomercato facebook
#calciomercato #Milan, @NicoSchira in esclusiva: " #Nkunku è stato sicuramente vicino ad andare via, ma ..." #SempreMilan x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.