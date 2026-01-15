Il Napoli e un buco da 100 milioni | i colpi a vuoto sul mercato che stanno costando lo Scudetto

Il Napoli si trova a fare i conti con alcune difficoltà sul mercato, con perdite finanziarie stimate intorno ai 100 milioni di euro. Diversi calciatori sono finora delusi rispetto alle aspettative, lasciando poche certezze e incidendo sul rendimento della squadra. Analizzare gli investimenti e le prestazioni può aiutare a comprendere le ragioni di questa situazione e le strategie future per il club.

Il Napoli ha "bruciato" oltre 100 milioni, Conte ha mandato un "messaggio" al club - Il club partenopeo si lecca le ferite per i tanti infortuni, ma anche per alcuni acquisti che non stanno rendendo come ci si aspettava visti gli investimenti fatti. msn.com

Napoli, quasi 100 milioni da rivalutare: Lang, Lucca e Beukema (per ora) non hanno convinto - Quasi cento milioni complessivi, 95 per la precisione: è l’investimento che il Napoli ha fatto appena quattro mesi fa per portare in azzurro Lucca, Beukema e Lang. tuttomercatoweb.com

