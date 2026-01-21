Come tornare a scuola dopo La Spezia Fini e Caico | due dirigenti scolastici due lettere una sola comunità educante dopo l’uccisione di uno studente

Dopo l’incidente avvenuto a La Spezia, Fini e Caico, due dirigenti scolastici, hanno scritto due lettere per riaffermare l’importanza di ricostruire un senso di comunità educativa. In un momento difficile, è fondamentale affrontare il dolore e promuovere un dialogo che favorisca la ripresa e la sicurezza nelle scuole, affinché si possa tornare a una normalità che rispetti e protegga studenti e operatori.

Un ragazzo ucciso a scuola, accoltellato da un altro ragazzo. Una frase che pesa come un macigno, che non ha bisogno di essere spiegata, perché contiene già tutto il dolore e tutta l’assurdità dell’accaduto. È da qui che parte la lettera di Antonio Fini, dirigente scolastico dell’I.I.S. G. Capellini – N. Sauro di La Spezia, istituto che comprende il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e l’Istituto Tecnico settore Tecnologico, una scuola che conosceva la vittima, che l’aveva accolta come studente e che oggi si ritrova a fare i conti con un dolore che non è astratto, ma profondamente concreto L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Gravissimo uno studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

È gravissimo il 19enne accoltellato in classe, arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La SpeziaNella città di La Spezia, un episodio di violenza si è verificato in un istituto scolastico, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in classe.

